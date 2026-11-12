Renaper cambió el trámite para pedir el DNI gratis: qué tener en cuenta en Salta

La subsecretaria del Registro Civil de Salta, Fernanda Ubiergo, explicó que quienes no puedan pagar el DNI tendrán una nueva vía para solicitar la gratuidad si el sistema del Renaper no los reconoce como beneficiarios. Quienes ya figuren en el sistema seguirán accediendo a la exención de forma automática al iniciar el trámite.

Qué se pedirá si el sistema no reconoce la gratuidad

El nuevo procedimiento prevé un Certificado de Gratuidad con intervención de un profesional habilitado de Trabajo Social o de un profesional afín que trabaje en un organismo de asistencia a personas en situación de vulnerabilidad. El Renaper evaluará cada solicitud y decidirá si corresponde eximir del pago.

El beneficio alcanza a las personas que no cuentan con recursos para pagar el trámite, a sus hijos menores de 18 años y a las personas con capacidad restringida que estén a su cargo, según las condiciones previstas en la normativa.

Qué hará el Registro Civil de Salta y cuándo empieza el cambio

Ubiergo precisó que el Registro Civil provincial recibe los trámites y atiende a los vecinos en sus oficinas y operativos de identificación. La decisión sobre el otorgamiento de la gratuidad corresponde al Renaper.

Para los operativos en barrios y localidades, la Provincia deberá informar de antemano dónde se harán, las características socioeconómicas de la población y cuántos trámites estima realizar.

El nuevo procedimiento comenzará a regir 30 días corridos después de su publicación en el Boletín Oficial, realizada el 11 de noviembre.