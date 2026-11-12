En Salta, 46 chicos esperan una familia y solo hay 16 postulantes

En Salta hay actualmente 46 niños, niñas y adolescentes declarados en situación de adoptabilidad y apenas 16 legajos de familias inscriptas en toda la provincia. Los datos fueron confirmados por Matías Palomo, coordinador de la Secretaría Tutelar, durante una jornada dedicada a promover la adopción realizada en la Usina Cultural.

En diálogo con Aries, el funcionario explicó que los 46 chicos se encuentran en convocatorias públicas, una instancia que se habilita cuando no se logró encontrar una familia adecuada entre las personas que ya forman parte del registro de postulantes.

“Estamos con muy poquitos legajos, 16 legajos de familias inscriptas en toda la provincia de Salta”, señaló Palomo, quien destacó la necesidad de visibilizar esta realidad y alentar a más personas a iniciar el proceso.

Adoptar no exige estar casado ni tener ingresos elevados

Uno de los principales objetivos de la jornada fue despejar prejuicios sobre los requisitos para adoptar.

Palomo explicó que el trámite comienza con la conformación de un legajo y la presentación de la documentación correspondiente, además de evaluaciones psicológicas y sociales destinadas a determinar si los postulantes reúnen las condiciones necesarias para asumir el cuidado de un niño o adolescente.

“No se piden ni sumas exorbitantes en cuanto a salario”, aclaró. Lo fundamental es poder garantizar condiciones adecuadas de educación, salud, cuidados y afectividad.

También remarcó que el matrimonio no constituye un requisito legal. Pueden postularse parejas en unión convivencial y personas solteras, tanto hombres como mujeres. “Tenemos postulantes que son uniones convivenciales y lo que también se denominan postulantes monoparentales”, explicó.

Cómo funciona el proceso de adopción

Una vez conformado y aprobado el legajo, los jueces de familia evalúan qué postulantes reúnen las mejores condiciones para responder a las necesidades particulares de cada niño, niña o adolescente.

Palomo aclaró que el proceso no consiste simplemente en cumplir requisitos administrativos, sino en garantizar el derecho de los chicos a crecer en un entorno familiar adecuado.

Cuando se otorga una guarda con fines de adopción, comienza una etapa de integración que se extiende durante seis meses. Durante ese período, profesionales de la Secretaría Tutelar realizan un seguimiento y acompañamiento de la familia.

El funcionario explicó que intervienen psicólogos y trabajadores sociales para facilitar la construcción del vínculo entre los adultos y los chicos.

También señaló que, cuando una evaluación resulta desfavorable, se informa a los postulantes qué aspectos deberían modificar o mejorar para poder presentarse nuevamente.

Una jornada para promover nuevas familias

La actividad desarrollada en la Usina Cultural reunió a familias adoptantes, personas interesadas en iniciar el trámite y participantes que compartieron sus experiencias personales.

Entre ellos estuvo un joven oriundo de Santa Fe que fue adoptado y escribió un libro sobre su historia, con el propósito de promover el diálogo sobre la adopción.

Palomo sostuvo que estas iniciativas buscan derribar prejuicios, brindar información y recordar que adoptar es una de las formas de constituir una familia.

En ese sentido, remarcó que el objetivo central del proceso es restituir a niños, niñas y adolescentes privados de cuidados parentales un derecho humano fundamental: el derecho a la vida familiar.