Banco Macro abrió una sucursal en El Galpón con cajeros las 24 horas

La sede funciona en 9 de Julio 245. Tiene tres cajeros automáticos, una terminal de autogestión y dos puestos de atención personalizada.
Salta12/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Banco Macro inauguró una sucursal en El Galpón, departamento de Metán. Según informó la entidad, la apertura demandó una inversión de $300 millones para remodelar un edificio de 125 metros cuadrados.

Qué operaciones se pueden hacer las 24 horas

El sector de acceso permanente cuenta con tres cajeros automáticos y una terminal de autogestión, disponibles todos los días. Allí se pueden realizar extracciones y otras operaciones bancarias.

Cómo será la atención presencial

El salón comercial tiene dos puestos de atención personalizada para consultas sobre productos y servicios bancarios. La sala de espera dispone de asientos y una pantalla para seguir los turnos.

La sucursal cuenta con accesos y sanitarios adaptados para personas con movilidad reducida. También dispone de un sistema de respaldo eléctrico para mantener en funcionamiento los equipos críticos ante cortes de luz.

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