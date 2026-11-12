Banco Macro abrió una sucursal en El Galpón con cajeros las 24 horas

Banco Macro inauguró una sucursal en El Galpón, departamento de Metán. Según informó la entidad, la apertura demandó una inversión de $300 millones para remodelar un edificio de 125 metros cuadrados.

Qué operaciones se pueden hacer las 24 horas

El sector de acceso permanente cuenta con tres cajeros automáticos y una terminal de autogestión, disponibles todos los días. Allí se pueden realizar extracciones y otras operaciones bancarias.

Cómo será la atención presencial

El salón comercial tiene dos puestos de atención personalizada para consultas sobre productos y servicios bancarios. La sala de espera dispone de asientos y una pantalla para seguir los turnos.

La sucursal cuenta con accesos y sanitarios adaptados para personas con movilidad reducida. También dispone de un sistema de respaldo eléctrico para mantener en funcionamiento los equipos críticos ante cortes de luz.