Banco Industrial de Salta: cayó el sistema, hubo filas desde las 6 y una mujer se descompuso

Una fila de media cuadra se formó este jueves frente a la sucursal del Banco Industrialm ubicado en calle 20 de Febrero 63, en la ciudad de Salta. Según se informó en N&N, por Aries, entre quienes esperaban había adultos mayores y personas con discapacidad. Algunos cruzaron a la vereda de enfrente para resguardarse del sol.

Durante la espera, una mujer se descompuso dentro de la sucursal y fue atendida por personal de una ambulancia privada.

Llegó a las 6 y tuvo que volver a hacer la fila

Una usuaria contó en Aries que había ido al banco el miércoles y que volvió este jueves a las 6. Según relató, el día anterior le habían indicado que podría ingresar directamente, pero al regresar tuvo que hacer la fila otra vez. Finalmente, dijo que pudo resolver el trámite.

Otro usuario, que cobra una pensión, explicó que seguía esperando la entrega de una tarjeta nueva para acceder al dinero. Una mujer que también había ido a retirar su tarjeta dijo que ya había podido cobrar por cajero automático.