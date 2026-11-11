La visita histórica del papa León XIV dinamizó el turismo

Con picos de ocupación que rondaron el 75% en la Ciudad de Buenos Aires y superaron el 90% en Luján, las peregrinaciones litúrgicas convocaron a millones de fieles en un fenómeno que se combinó con el turismo tradicional en la Costa Atlántica y diversas provincias.

De acuerdo con estimaciones de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el flujo de visitantes generó un impacto económico superior a los 88 millones de dólares solo en el distrito porteño, además de dinamizar economías regionales de todo el territorio nacional.

A este despliegue pastoral se sumó una compleja red logística de transporte, operativos sanitarios y asistencia masiva que movilizó a miles de trabajadores y voluntarios para coordinar la llegada de multitudes a los distintos puntos de celebración.

Con este balance altamente positivo, el paso del líder católico dejó una marca indeleble en la actividad turística argentina, reactivando los consumos recreativos y posicionando a los destinos religiosos como potentes motores de desarrollo federal.

(Con información de Ámbito)