La visita histórica del papa León XIV dinamizó el turismo

La masiva gira del Sumo Pontífice por la Argentina desató un inédito movimiento federal de viajeros, consolidando un fin de semana XXL de alto rendimiento.
Economía11/11/2026Iván LuisIván Luis

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Con picos de ocupación que rondaron el 75% en la Ciudad de Buenos Aires y superaron el 90% en Luján, las peregrinaciones litúrgicas convocaron a millones de fieles en un fenómeno que se combinó con el turismo tradicional en la Costa Atlántica y diversas provincias.

De acuerdo con estimaciones de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el flujo de visitantes generó un impacto económico superior a los 88 millones de dólares solo en el distrito porteño, además de dinamizar economías regionales de todo el territorio nacional.

A este despliegue pastoral se sumó una compleja red logística de transporte, operativos sanitarios y asistencia masiva que movilizó a miles de trabajadores y voluntarios para coordinar la llegada de multitudes a los distintos puntos de celebración.

Con este balance altamente positivo, el paso del líder católico dejó una marca indeleble en la actividad turística argentina, reactivando los consumos recreativos y posicionando a los destinos religiosos como potentes motores de desarrollo federal.

(Con información de Ámbito)

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