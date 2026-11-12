Milei se comunicará con el presidente interino de Paraguay tras la destitución de Peña

La asunción de Alliana, quien se desempeñaba como vicepresidente y era el sucesor proyectado para los comicios de 2028, se produjo a través de los mecanismos institucionales previstos por el país vecino.

Aunque la administración libertaria reconoció que la agenda oficial estuvo volcada a la reciente visita del papa León XIV —lo que demoró el contacto bilateral formal—, desde la Cancillería destacaron que los vínculos bilaterales con Asunción se mantienen bajo un excelente nivel de sintonía política.

En la Casa Rosada desestiman que la caída de Peña altere la sólida alianza estratégica con el Partido Colorado, dado que la continuidad del gabinete y la afinidad ideológica garantizan la estabilidad del vínculo.

Pese a la cautela que ciertos sectores del Gabinete mantienen respecto a la secuencia institucional que precipitó el recambio, el Ejecutivo confía en que la transición transcurrirá con total normalidad democrática.

(Con información de TN)