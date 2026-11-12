Rutas en Salta: desvío en la Ruta 40 y neblina en la Cuesta del Obispo

La Ruta Nacional 40 presenta un fuerte deterioro entre Seclantás y Molinos. Para circular entre ambas localidades, la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta indicó un desvío por la Ruta Provincial 53, a la altura de Churcal, en el informe de este jueves 12 de noviembre.

Ruta 33: visibilidad reducida y maquinaria en la Cuesta del Obispo

Entre los kilómetros 44 y 59 de la Ruta Provincial 33 se registran neblinas matinales que reducen la visibilidad. En ese tramo también hay maquinaria de mantenimiento y se advirtió sobre la posible presencia de animales en la calzada.

En la Ruta Provincial 27, el organismo pidió extremar la precaución por los trabajos viales y la circulación de camiones.

Dónde hay baches, obras y deslizamientos

Ruta Nacional 68. Hay baches entre La Merced y La Viña. En la zona de Cafayate se informaron deslizamientos y presencia de maquinaria.

Ruta Nacional 51. Advierten por baches en los accesos a Campo Quijano y San Antonio de los Cobres, además de circulación de camiones.

Ruta Nacional 34. Entre Pichanal y Embarcación hay baches y animales sueltos. Entre Embarcación y General Mosconi se suman obras en ejecución.

Ruta Nacional 9/34. Piden precaución entre Metán y Rosario de la Frontera por baches y reparaciones de Vialidad Nacional.

Ruta Nacional 81. Se informó presencia de animales sueltos en sectores rurales.

El organismo recomendó reducir la velocidad, mantener distancia y circular con las luces encendidas en sectores con neblina o llovizna, además de seguir las indicaciones del personal en las zonas de obra.