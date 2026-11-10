Empresarios y sindicalistas exigen al Gobierno una mesa de diálogo tras la visita papal
La contundente exposición del papa León XIV durante su reciente visita a la Argentina sacudió el tablero político y económico, logrando una inusual sintonía entre los principales referentes del sector empresario y sindical. Con la premisa de que la economía debe estar al servicio de la persona y no a la inversa, el Sumo Pontífice interpeló de manera directa al Gobierno, a los hombres de negocio y a los gremios, instándolos a construir puentes institucionales en favor del pleno empleo y la inclusión social. Las repercusiones no tardaron en materializarse: tanto el Grupo de los Seis —que nuclea a las cámaras industriales, de la construcción, comercio, la Bolsa y la banca— como los principales líderes de la Confederación General del Trabajo (CGT) salieron a respaldar el mensaje papal y redoblaron la presión sobre la Casa Rosada para inaugurar una mesa de diálogo permanente.
El reclamo conjunto llega en un momento de marcada tensión respecto a los canales de concertación con la administración de Javier Milei. Si bien durante 2024 y 2025 el oficialismo intentó articular diversos encuentros sectoriales o convocar a mesas fragmentadas y limitadas a dirigentes afines, la institucionalización de un espacio tripartito sólido y periódico nunca logró consolidarse. Ahora, voces pesadas del empresariado como la de Mario Grinman, al frente de la Cámara de Comercio y Servicios, señalaron la imperiosa necesidad de dejar las diferencias de lado, mientras que figuras sindicales de peso como Jorge Sola y Gerardo Martínez enfatizaron que el verdadero desafío comienza ahora, estructurando políticas de Estado donde la producción y el trabajo sostengan el desarrollo nacional.
La visita papal operó así como un catalizador político que reordenó las prioridades de los actores sociales frente a un modelo económico que, hasta el momento, ha priorizado el equilibrio fiscal por encima de la negociación colectiva ampliada. Las exigencias formuladas por la Iglesia colocan al Ejecutivo ante la disyuntiva de abrir el juego a una agenda multisectorial o profundizar el aislamiento político frente a un frente gremial y empresario unificado en su demanda de previsibilidad. Con las bases de una nueva convocatoria sobre la mesa, la pelota se encuentra ahora en el campo del Gobierno, que deberá definir si está dispuesto a transformar el llamado de atención del Vaticano en una oportunidad concreta para institucionalizar el diálogo social en el país.