El Senado prepara las últimas sesiones del año con dos leyes que enfrentan al Gobierno y la oposición

El Senado de la Nación se prepara para las últimas sesiones ordinarias de 2026, con dos proyectos que concentran las negociaciones entre el oficialismo y la oposición. El Gobierno de Javier Milei pretende avanzar con el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, mientras que los bloques opositores reclaman la aprobación de una nueva ley de discapacidad.

Las fechas que se manejan para sesionar son el jueves 19 y el jueves 26 de noviembre, aunque todavía no existe una convocatoria definitiva.

Las prioridades de cada sector

La Casa Rosada busca sancionar la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), un acuerdo internacional vinculado con los compromisos comerciales asumidos por Argentina ante Estados Unidos y otros mercados. El proyecto ya cuenta con dictamen y está en condiciones de llegar al recinto.

Por su parte, los bloques dialoguistas y el kirchnerismo exigen que se trate la nueva ley de discapacidad, que ya obtuvo aprobación en Diputados. Si el Senado la sanciona, el presidente Milei tendrá la posibilidad de promulgarla o aplicar un veto parcial o total.

Santilli deberá presentarse ante el Senado

Además, para el miércoles 25 de noviembre está previsto el primer informe de gestión del jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante la Cámara alta.

También permanecen pendientes el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, pliegos judiciales y otras iniciativas que podrían quedar para sesiones extraordinarias en diciembre.

El período ordinario finalizará el 30 de noviembre. En caso de que el Gobierno convoque a extraordinarias, deberá definir qué proyectos incluirá en el temario