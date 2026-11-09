Neuquén votará gobernador e intendentes el próximo 14 de febrero

La provincia de Neuquén se encamina a marcar el pulso político nacional al convertirse en la primera jurisdicción en definir su cronograma electoral para el año próximo. Mediante la oficialización del Decreto 1860/2026, el gobernador Rolando Figueroa convocó formalmente a elecciones provinciales para el 14 de febrero de 2027, una fecha que consolida la tradicional estrategia patagónica de desenganchar los comicios locales de los calendarios nacionales.

En sintonía con la decisión del Ejecutivo, el intendente capitalino Mariano Gaido rubricó el decreto que fija idéntico día para la renovación de las autoridades en la ciudad de Neuquén.

El proceso democrático movilizará a todo el electorado para elegir gobernador, vicegobernador y la totalidad de las 35 bancas de la Legislatura provincial, además de consejeros escolares en los 14 distritos. El alcance de la convocatoria se extiende a 23 municipios y 22 comisiones de fomento, mientras que comunas de primera categoría evalúan sumarse a la misma fecha, replicando el alineamiento con la alianza gobernante.

En el plano técnico y operativo, la contienda electoral se desarrollará bajo la modalidad de Boleta Única Electrónica, un sistema habilitado por el Ejecutivo provincial el mes pasado para garantizar mayor agilidad y transparencia en el escrutinio.

(Con información de Cronista)