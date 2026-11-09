Villarruel reivindicó la justicia social y cuestiona al Gobierno tras la misa del papa León XIV

Las tensiones en la cúspide del poder político volvieron a quedar expuestas luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel endureciera sus críticas hacia la administración de Javier Milei, reavivando el debate en torno a la “justicia social” y a los compromisos ideológicos del oficialismo.

Tras la masiva misa celebrada por el papa León XIV en el Monumento de los Españoles, la titular del Senado utilizó sus redes sociales para responder a los cuestionamientos recibidos por aludir al principio de equidad distributiva, un concepto históricamente catalogado por el propio presidente como un «robo» y una «aberración» contraria a la igualdad ante la ley.

Lejos de recular, Villarruel atribuyó la controversia a la «ignorancia y el fanatismo» de quienes encasillan la justicia social dentro de los límites de una fuerza partidaria argentina, recordando que la Doctrina Social de la Iglesia consagra dicho principio desde décadas previas y que la propia Constitución Nacional lo instituyó en su artículo 75 durante la reforma de 1990 impulsada bajo la gestión de Carlos Menem, figura reivindicada por el propio jefe de Estado. La controversia refleja un punto de fricción doctrinal profundo con el mandatario, en sintonía con las encíclicas papales que abogan por órdenes económicos orientados a proteger a los sectores más vulnerables sin dejar a nadie atrás.

El distanciamiento también se trasladó al plano de las agendas legislativas pendientes, donde la vicepresidenta dejó en evidencia la falta de sintonía con el Ejecutivo respecto a la despenalización del aborto. Ante los reclamos de seguidores en la red social X para derogar la normativa vigente, Villarruel aclaró que dicha atribución recae exclusivamente sobre el Presidente y los jefes de bloques parlamentarios, disparando que, de depender de su órbita de poder, la ley ya habría sido volteada hace tiempo.

Las declaraciones se suman a su ausencia en la homilía dominical —explicada institucionalmente por la falta de acreditación en los filtros de seguridad—, consolidando un perfil propio que desafía los dogmas fundacionales del espacio libertario en plena ebullición por la gira papal.

(Con información de La Nación)