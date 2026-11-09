Una pared falsa y tecnología israelí: el hallazgo en la mansión de Santiago Peña

La Fiscalía de Paraguay allanó este domingo 8 de noviembre una lujosa residencia del expresidente Santiago Peña, ubicada en San Bernardino, a unos 50 kilómetros de Asunción. Durante el procedimiento, los investigadores encontraron una bóveda oculta detrás de una pared falsa, equipada con un sofisticado sistema de seguridad.

Según publicó el diario paraguayo ABC Color, la puerta cuenta con tecnología de reconocimiento facial y contraseña digital. Los primeros informes señalan que el sistema sería de procedencia israelí y podría incluir reconocimiento de iris, huellas dactilares y cerraduras especiales.

Los fiscales no consiguieron abrir el compartimiento, por lo que todavía se desconoce qué contiene la bóveda. El hallazgo fue documentado durante el operativo, aunque sus características técnicas no fueron confirmadas oficialmente en su totalidad.

El escándalo de Ueno Bank

El allanamiento forma parte de la investigación por el colapso de Ueno Bank, entidad financiera vinculada al exmandatario, que fue destituido y posteriormente detenido en medio de la crisis bancaria.

La residencia investigada habría sido construida mediante préstamos otorgados por ese banco. De acuerdo con la información publicada por La Nación, la obra demandó unos 7.700 millones de guaraníes, mientras que las autoridades investigan las operaciones financieras vinculadas con el patrimonio de Peña.

El procedimiento estuvo encabezado por los fiscales Silvia González, Cristhian Benítez y Elena Fiore, en el marco de una causa por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio