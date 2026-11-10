El Gobierno desmintió a Villarruel y aseguró que fue invitada a la misa de León XIV

La interna entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel sumó un nuevo capítulo durante la visita del papa León XIV a la Argentina. El Gobierno nacional salió a desmentir a la titular del Senado, quien aseguró que no pudo asistir a la misa celebrada en el Monumento de los Españoles porque no recibió la acreditación correspondiente.

La polémica comenzó cuando Villarruel respondió a un usuario en la red social X que le preguntó por su ausencia en la ceremonia. “Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad”, afirmó la vicepresidenta.

Casa Rosada mostró la invitación

Desde el Gobierno aseguraron que la convocatoria fue enviada el 4 de noviembre al área de Ceremonial del Senado. También señalaron que funcionarios nacionales mantuvieron reuniones con el equipo de Villarruel para explicar los procedimientos de ingreso.

“Asimismo, también le llegó el famoso QR a su secretaria”, expresaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas.

El correo electrónico difundido por Presidencia incluía instrucciones para realizar la acreditación mediante una aplicación y obtener el código de acceso a la ceremonia.

Una nueva señal de la ruptura política

La controversia se produjo apenas un día después del encuentro en el Palacio Libertad, donde Milei pasó junto a Villarruel sin saludarla, mientras que León XIV se detuvo para intercambiar unas palabras con ella.

Tras aquella ceremonia, la vicepresidenta había destacado el llamado del Pontífice a la unidad nacional y señalado que la dirigencia política necesitaba recuperar el diálogo.

El enfrentamiento por la invitación volvió a dejar expuestas las diferencias entre el Presidente y su compañera de fórmula, incluso durante las actividades de la histórica visita papal.