Scaloni sigue: El jueves anunciarían su renovación como entrenador de la Selección argentina

La continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección argentina está a punto de convertirse en una noticia oficial. Según trascendió, este jueves 12 de noviembre se anunciaría la renovación de su contrato, en la previa del encuentro amistoso que la Albiceleste disputará frente a Uruguay en La Bombonera.

La expectativa está puesta en la conferencia de prensa que brindará el entrenador en la antesala del partido. Allí estaría presente Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la AFA, para acompañar el anuncio de un acuerdo que se viene trabajando desde hace varias semanas.

El nuevo contrato tendría un formato de dos años, hasta la Copa América 2028, con una cláusula de extensión por otros dos años para llegar al Mundial 2030. De esta manera, la dirigencia busca garantizar la continuidad del proyecto deportivo que comenzó en 2018 y que llevó al seleccionado a conquistar los títulos más importantes de su historia reciente.

Un proyecto que busca continuidad

Después de algunas dudas que aparecieron tras la final del Mundial 2026, Scaloni fue mostrando una mayor predisposición para continuar. El entrenador había manifestado la necesidad de evaluar cuestiones deportivas y económicas antes de tomar una decisión definitiva.

Las conversaciones con Tapia avanzaron y las diferencias fueron acercándose hasta alcanzar un entendimiento sobre las condiciones del nuevo vínculo.

Sin embargo, todavía resta resolver una cuestión importante: la continuidad de Walter Samuel dentro del cuerpo técnico. El exdefensor recibió propuestas para iniciar su camino como entrenador principal y su futuro todavía no está completamente definido.

La nueva Selección sin Messi

La renovación de Scaloni también representa una señal de continuidad en un momento de profunda transformación para el seleccionado argentino. Después de la despedida internacional de Lionel Messi, el entrenador tendrá el desafío de conducir una nueva etapa, con la aparición de otros referentes y la consolidación de jóvenes futbolistas.

Con la Copa América 2028 y el Mundial 2030 en el horizonte, la AFA apuesta a sostener al conductor que cambió la historia reciente del fútbol argentino.

El jueves podría ser el día de la confirmación: Scaloni seguirá al frente de la Selección y comenzará a preparar el camino hacia un nuevo Mundial.