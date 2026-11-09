La Selección argentina comienza una nueva semana de entrenamientos: El cronograma de Scaloni

La Selección argentina pone en marcha una nueva semana de trabajo. Los futbolistas convocados por Lionel Scaloni comenzarán a llegar este lunes al predio Lionel Messi de Ezeiza para preparar los próximos compromisos amistosos del seleccionado nacional.

A través de su sitio oficial, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó el cronograma de actividades que desarrollará el plantel durante los próximos días, con entrenamientos a puertas cerradas y una jornada que tendrá acceso para los medios de comunicación.

La primera jornada estará destinada exclusivamente al arribo de los jugadores, sin actividad futbolística. A partir del martes comenzarán los trabajos en campo bajo las órdenes del cuerpo técnico.

El cronograma de actividades

Lunes 9 de noviembre: llegada de los futbolistas, sin actividad.

Martes 10 de noviembre: entrenamiento a las 10.00, a puertas cerradas.

Miércoles 11 de noviembre: entrenamiento a las 17.00, con los últimos 15 minutos abiertos a la prensa.

Jueves 12 de noviembre: entrenamiento a las 17.00, a puertas cerradas. Además, está prevista una conferencia de prensa de Lionel Scaloni, con horario a confirmar.

De esta manera, el seleccionado argentino comienza a preparar una nueva doble fecha de amistosos internacionales, con el objetivo de continuar dándole rodaje al equipo y mantener la competitividad de cara a los próximos desafíos.

La expectativa estará puesta también en las decisiones de Scaloni, tanto en la conformación del equipo como en las alternativas que pueda probar durante estos días de entrenamiento.