La AFA le dio la bienvenida al papa León XIV: El fútbol argentino se sumó al recibimiento

La llegada del papa León XIV a la Argentina también tuvo su repercusión en el mundo del deporte. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se sumó a las muestras de bienvenida al Sumo Pontífice y difundió una carta institucional en representación de su presidente, Claudio Tapia, y de toda la familia del fútbol nacional.

A través de sus canales oficiales, la entidad expresó su saludo al sucesor del papa Francisco, quien arribó al país este domingo 8 de noviembre para iniciar una visita apostólica que representa un acontecimiento histórico para millones de argentinos.

En el comunicado, la AFA destacó el significado de la presencia del Santo Padre y el mensaje que transmite para la sociedad.

"La Argentina recibe al Santo Padre con motivo de una visita que representa un acontecimiento de especial significado para nuestro país y para millones de personas que encuentran en su mensaje un espacio de encuentro, reflexión y esperanza", expresó la institución.

Además, el organismo incluyó en su salutación a los clubes, dirigentes, futbolistas y todos los integrantes del fútbol argentino, deseándole una grata estadía durante los días que permanecerá en territorio nacional.

"Desde la Asociación del Fútbol Argentino, junto a sus clubes, dirigentes, futbolistas y todos los integrantes de la familia del fútbol, expresamos nuestro saludo y nuestros deseos de una grata estadía durante estos días en nuestra tierra", señaló el mensaje.

La carta concluyó con una frase que sintetizó el saludo institucional: "¡Bienvenido a la Argentina, Santo Padre!".

De esta manera, el fútbol argentino también se hizo presente en un acontecimiento que trasciende lo deportivo y que moviliza a distintos sectores de la sociedad, con un mensaje de bienvenida al líder de la Iglesia católica.