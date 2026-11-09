Vuelve la Primera Nacional: Gimnasia y Tiro visita a Ferro por un lugar en cuartos

La Primera Nacional retomará la actividad este fin de semana con el inicio del Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Gimnasia y Tiro de Salta tendrá un compromiso decisivo frente a Ferro Carril Oeste, el domingo 15 de noviembre, desde las 20, en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri de Caballito.

El equipo dirigido por Juan Manuel Azconzábal finalizó octavo en la Zona B, con 52 puntos, mientras que Ferro terminó segundo en la Zona A, con 66 unidades. Por su mejor ubicación, el conjunto porteño tendrá ventaja deportiva: si el partido termina empatado, avanzará a cuartos de final.

Un fin de semana decisivo por el ascenso

Los octavos comenzarán el sábado 14 de noviembre con cinco encuentros y continuarán el domingo con los dos cruces restantes, entre ellos el de Gimnasia y Tiro.

El mismo domingo, desde las 17, Godoy Cruz y Tristán Suárez disputarán la final por el primer ascenso en el estadio de Belgrano de Córdoba. El perdedor se incorporará al Reducido desde los cuartos de final.

El Albo deberá conseguir una victoria en Buenos Aires para mantener sus posibilidades de alcanzar la máxima categoría del fútbol argentino.