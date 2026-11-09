Córdoba se prepara para recibir al papa León XIV: Belgrano, Talleres e Instituto se sumaron a la bienvenida

Córdoba empieza a palpitar la llegada del papa León XIV y el fútbol no quiso quedar al margen de un acontecimiento que moviliza a toda la provincia. Belgrano, Talleres e Instituto, tres de las instituciones más importantes del deporte cordobés, se sumaron a la bienvenida al Sumo Pontífice con diferentes gestos que reflejan la identidad y el sentimiento de sus hinchas.

Desde barrio Alberdi, Belgrano hizo sentir su presencia con enormes carteles de bienvenida instalados en distintos puntos de la ciudad. Uno de ellos se encuentra sobre el recorrido por donde circulará el papamóvil durante la visita papal. El Pirata eligió un mensaje con sello propio: «Bienvenido León XIV a la provincia del campeón», una referencia al orgullo celeste y a su gente.

Por su parte, Talleres también se hizo presente con una impactante bandera instalada en pleno barrio Jardín. La imagen del Papa acompañada por el escudo albiazul y la frase «Bienvenidos todos» forma parte del recibimiento que preparó la institución. Además, el Matador decidió distinguir a León XIV como socio honorífico del club, con un carnet especial que lleva su nombre y el número 85.541.

Instituto tampoco quiso quedarse afuera. La Gloria preparó un reconocimiento especial con una camiseta personalizada con la inscripción «Papa León» y el número 814, además de un carnet de socio honorario. El homenaje lleva una frase que combina la identidad del club con el acontecimiento religioso: «¡Gloria a su Santidad León XIV!».

De esta manera, los tres grandes del fútbol cordobés se sumaron a la expectativa por la llegada del Santo Padre, cada uno con una iniciativa particular, pero unidos por un mismo sentimiento de bienvenida.

Este martes 10 de noviembre, Córdoba será escenario de una jornada histórica. Mientras miles de fieles esperan el paso del papamóvil y participan de las actividades previstas, el fútbol cordobés también se prepara para vivir un momento especial.

Porque esta vez no habrá clásicos ni rivalidades: Belgrano, Talleres e Instituto juegan el mismo partido, el de darle la bienvenida al papa León XIV.