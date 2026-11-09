Argentina y Brasil comenzaron a negociar un amistoso para marzo de 2027

La posibilidad de volver a disfrutar de un Argentina-Brasil empieza a tomar fuerza. Las federaciones de ambos países comenzaron a negociar la organización de un amistoso internacional para marzo de 2027, en lo que sería uno de los grandes atractivos de la primera ventana FIFA del próximo año.

Según informó Doble Amarilla, las conversaciones entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se encuentran avanzadas y existe optimismo para que el acuerdo pueda quedar cerrado antes de finalizar 2026.

Uno de los aspectos particulares de la negociación es que el partido no se jugaría en territorio argentino ni brasileño. La intención sería encontrar una sede neutral para organizar el encuentro entre las dos potencias más importantes del fútbol sudamericano.

El posible clásico se disputaría en la antesala del comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas, previstas para mediados de 2027, por lo que representaría una prueba de máxima exigencia para los equipos nacionales.

Además, el calendario presenta una particularidad: Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen asegurada su clasificación al Mundial 2030, por ser los países que albergarán los partidos inaugurales de esa competencia.

De esta manera, el amistoso ante Brasil aparece como una alternativa de jerarquía para la Selección argentina, que busca mantener el ritmo competitivo y afrontar compromisos de alto nivel internacional.

Por ahora no hay fecha exacta, estadio ni sede confirmada. Sin embargo, las negociaciones avanzan y la posibilidad de un nuevo capítulo del clásico sudamericano comienza a generar expectativa.