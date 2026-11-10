Felipe Medina sobre León XIV: “El Papa dijo lo que los argentinos no nos animamos a pronunciar”

El especialista en Ciencias Religiosas Felipe Medina analizó en diálogo con Aries, los discursos del papa León XIV durante su visita a la Argentina y consideró que sus palabras representan un llamado de atención a la dirigencia política y a la sociedad.

“El Papa habló claro y dijo las cosas que los argentinos no nos animamos a pronunciar”, sostuvo Medina, quien destacó el mensaje del Pontífice sobre la economía, la corrupción, el trabajo y la necesidad de superar las divisiones sociales.

El entrevistado expresó su preocupación por lo que pueda ocurrir una vez que León XIV abandone el país. “Que no queden anécdotas sueltas, sino que se traduzca eso en la necesidad de pensar, reflexionar, releer los mensajes y que produzca un cambio”, planteó.

“Tuvo que venir alguien de afuera a decirnos lo que todos queríamos oír”

Medina sostuvo que los discursos papales pusieron sobre la mesa problemas que atraviesan a la Argentina y que, según su interpretación, muchos dirigentes evitan reconocer.

“Hay algo que no está bien, hay algo que no anda bien a nivel de sociedad, a nivel de gobierno, a nivel de país”, afirmó.

En ese sentido, consideró necesario superar “la cultura del odio, del individualismo y de censura al que piensa distinto”, y reclamó recuperar la preocupación por los derechos y las necesidades de los demás.

También destacó el mensaje de León XIV sobre el trabajo y la dignidad humana, al señalar que perder un empleo no significa únicamente quedarse sin ingresos, sino que afecta profundamente a las familias.

Críticas al Gobierno de Milei

El especialista cuestionó las políticas del Gobierno nacional y se preguntó si los funcionarios serán capaces de revisar sus decisiones a partir de las palabras del Papa.

“¿Serán capaces de repensar y reorientar el rumbo que se está teniendo, que también pertenece a un esquema ideológico?”, expresó. Medina vinculó los mensajes del Pontífice con los principios del Evangelio y la justicia social, y advirtió que no deberían ser descalificados por diferencias partidarias.

“El Papa no vino a sacudir un poco, a ver muchachos, hay que hacer algo, hay que hacer un cambio, hay que transformar esto”, sostuvo.

El desafío del día después

Medina insistió en que el verdadero impacto de la visita se conocerá cuando termine la gira papal y la dirigencia deba decidir qué hacer con los mensajes recibidos.

“Espero el día después y tengo confianza de que hay gente pensante y sensible dentro del ámbito del Gobierno, del sector legislativo y del mismo Ejecutivo, que tiene que repensar el país”, manifestó.

Finalmente, propuso recuperar espacios de diálogo entre los distintos sectores políticos y sociales, similares a los impulsados durante la crisis de 2001.

“Sería interesante una mesa de diálogo como en el año 2001, pero tenemos que tomar conciencia de que estamos en una crisis”, concluyó.