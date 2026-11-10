León XIV pidió desde Córdoba construir una Argentina más "fraterna y solidaria"

El papa León XIV encabezó este martes una multitudinaria misa en el predio de FAdeA, en Córdoba, donde llamó a los argentinos a vivir su fe con hechos concretos y destacó el legado de quienes dedicaron su vida al servicio de los demás.

Durante la homilía, el pontífice sostuvo que el compromiso religioso debe expresarse en la conducta cotidiana y no limitarse a las palabras.

“No hay mejor modo de enseñar que dando ejemplo con la propia vida, pues el mundo espera de nosotros un compromiso de vida y un testimonio de oración”, expresó ante los fieles.

El llamado a construir una patria fraterna

León XIV recordó a distintas figuras religiosas de la historia argentina, entre ellas San José Gabriel del Rosario Brochero, Mama Antula, Fray Mamerto Esquiú y el cardenal Eduardo Pironio.

También destacó el testimonio de los mártires y de las congregaciones religiosas dedicadas a la educación de los niños y la atención de los enfermos.

En uno de los pasajes centrales de su mensaje, señaló que en los santos argentinos se reconoce la unión entre la fe y el compromiso social.

“En el rostro de los santos con acento argentino destaca la unidad entre pasión por el Evangelio y compromiso en la construcción de una patria fraterna y solidaria”, afirmó.

El Papa sostuvo que esas personas supieron afrontar las dificultades de sus respectivas épocas y convertirlas en oportunidades para ayudar a los demás.

“Vayan y sean santos”

Hacia el final de la homilía, León XIV dirigió un mensaje a los argentinos para que lleven ese compromiso a todos los ámbitos de su vida.

“Abran sus corazones y con la gracia de Dios, vayan y sean santos en la escuela, en la plaza, en la familia, con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina”, expresó.

La celebración estuvo dedicada a la santificación del pueblo argentino y tuvo entre sus símbolos la imagen del Cristo que el Cura Brochero mandó tallar, a la que el pontífice también hizo referencia durante su mensaje.