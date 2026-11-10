La emoción de la salteña que habló ante León XIV: “Estaba muy nerviosa, pero feliz”

Soledad Cuellar, referente guaraní de Misión San Francisco, en Pichanal, vivió uno de los momentos más importantes de su vida al compartir su historia y la de su comunidad ante el papa León XIV, durante su visita a la Argentina.

En diálogo con Aries, la mujer recordó las emociones que atravesó al encontrarse frente al Pontífice. “La verdad que estaba muy nerviosa, muy emocionada, pero feliz de poder transmitir esto al Papa”, expresó.

Cuellar también manifestó su agradecimiento por haber tenido la oportunidad de participar de un acontecimiento tan especial. “Agradecida obviamente con Dios, con nuestra Madre María, por esta oportunidad y por este hermoso regalo que me dio en esta vida”, sostuvo.

Cómo llegó a hablar ante el Papa

La referente explicó que su participación fue resultado de años de trabajo comunitario en Pichanal, donde participa activamente en encuentros, talleres y actividades para dar a conocer las experiencias de su pueblo.

“Hace años que vengo trabajando en mi comunidad y siempre que hay encuentros, hay talleres, hay algún evento, participo”, relató.

Según contó, ese recorrido permitió que distintas personas y organizaciones conocieran su trabajo y finalmente la convocaran para representar a Misión San Francisco ante León XIV.

Un regalo de Pichanal para León XIV

Uno de los momentos especiales de la visita estuvo vinculado con Ñandé, el emprendimiento comunitario que Cuellar impulsa junto a otras mujeres y que desarrolla trabajos textiles, sublimación y confección de alpargatas.

Desde ese espacio elaboraron una estola para el papa Francisco y, en esta oportunidad, confeccionaron otra para León XIV. Para Cuellar, el encuentro significó la posibilidad de compartir con el Santo Padre una parte de la historia de su comunidad y mostrar el trabajo que realizan las mujeres de Pichanal.

Una experiencia que, según sus propias palabras, vivió entre los nervios, la emoción, la felicidad y un profundo agradecimiento.