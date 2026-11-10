León XIV recordó a los mártires de Salta durante su histórica misa en Córdoba

Salta estuvo presente en la homilía del papa León XIV durante la multitudinaria misa celebrada este martes en Córdoba. El pontífice mencionó expresamente a la provincia al recordar a los mártires argentinos que entregaron su vida por la fe.

Durante la celebración en el predio de FAdeA, León XIV repasó el legado de santos y beatos que marcaron la historia religiosa del país, entre ellos el Cura Brochero y Mama Antula.

En ese contexto, expresó su agradecimiento por el testimonio de los mártires y mencionó a los beatos martirizados en la Guerra Civil española y en las provincias de La Rioja y Salta.

La referencia adquiere especial significado para el norte salteño, donde se mantiene viva la memoria de los Mártires del Zenta.

Quiénes son los Mártires del Zenta

Se trata de Pedro Ortiz de Zárate y Juan Antonio Solinas, dos sacerdotes que fueron asesinados el 27 de octubre de 1683, mientras desarrollaban tareas misioneras en el valle del Zenta, en el norte de Salta.

Ambos fueron beatificados el 2 de julio de 2022 en San Ramón de la Nueva Orán, durante una ceremonia presidida por el cardenal Marcello Semeraro, representante del Vaticano.

En aquella misión también murieron integrantes de la comunidad que acompañaba a los sacerdotes, entre ellos personas de pueblos originarios.

Aunque León XIV no mencionó sus nombres durante la homilía, su referencia a los mártires de Salta remite a una de las historias religiosas más significativas de la provincia.

El pontífice recordó que los santos y beatos supieron afrontar los desafíos de sus épocas y transformar su compromiso religioso en un testimonio para las generaciones siguientes.