Salta se destacó en un concurso nacional de mapas: tres estudiantes fueron premiados

Tres estudiantes de la Escuela de Comercio N° 5009 “Nuestra Señora del Rosario”, de Salta, fueron distinguidos en el IV Concurso Nacional de Cartografía, una competencia que reunió 576 trabajos de instituciones educativas públicas y privadas de todo el país.

La escuela salteña se convirtió en la institución más premiada del certamen, organizado por la Escuela Universitaria de Ciencias del Mar bajo el lema “Del aula al mapa: una mirada a los espacios marítimos argentinos”.

Quiénes son los estudiantes premiados

Luna Maricel Santillán Sánchez obtuvo el segundo puesto, Gastón Alexander Núñez Silva consiguió el tercer premio y Lucía Delfina Gómez Romano recibió la primera mención de honor.

Los jóvenes participaron de la ceremonia de premiación mediante una videollamada, mientras que el delegado de Casa de Salta, Juan Carlos Villamayor, los representó durante el acto realizado en Buenos Aires.

El concurso busca acercar a los estudiantes al estudio de la cartografía y despertar el interés por los espacios marítimos argentinos. El reconocimiento cobra especial relevancia porque los tres premiados pertenecen a una provincia sin salida directa al mar, pero lograron destacarse en una competencia nacional dedicada a esa temática.