Riesgo país a la baja y los bonos argentinos operan con respiro pese al feriado local

El mercado financiero argentino registró este lunes un inusual respiro al retroceder el riesgo país hasta la zona de los 880 puntos básicos, cortando de manera transitoria la fuerte racha negativa acumulada durante las últimas semanas.

A pesar del feriado nacional decretado por la llegada del papa León XIV —una medida que mantiene sin operaciones a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y al mercado cambiario local—, la actividad continuó su curso en Wall Street, donde los principales ADRs argentinos operaron con mayoría de subas impulsados por papeles como Ternium (3,6%), Irsa (3,5%) y Telecom (2,8%).

El descenso del índice elaborado por JP Morgan representa un alivio parcial tras el brusco deterioro de los activos soberanos que se profundizó entre julio y noviembre, período en el cual el indicador llegó a trepar más de 500 puntos básicos debido a la desconfianza de los inversores. Informes recientes de entidades como el IERAL de la Fundación Mediterránea advierten que, más allá de la volatilidad externa, la escalada del riesgo local responde a factores domésticos estructurales: la incertidumbre frente al panorama electoral de 2027, el estancamiento de la actividad económica, las dudas sobre el programa financiero y la decisión oficial de suspender nuevas emisiones de títulos en dólares en las licitaciones del Tesoro.

En tanto, el mercado cambiario operó sin sobresaltos bajo la influencia de una plaza oficial sostenida por la escasez relativa de pesos. El dólar minorista cerró cotizando a $1.570 para la venta en las pantallas del Banco Nación, mientras que el segmento mayorista se ubicó en los $1.545,50. Por su parte, los dólares financieros operaron estables —con el MEP en torno a los $1.583 y el contado con liquidación en la franja de los $1.653—, reflejando que la contención monetaria frena la presión cambiaria inmediata, aunque persisten los interrogantes sobre la capacidad de pago frente a los próximos vencimientos de deuda soberana.

(Con información de Perfil)