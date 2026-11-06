El riesgo país supera los 900 puntos básicos

El mercado financiero argentino profundizó drásticamente sus pérdidas en una rueda marcada por la extrema volatilidad global y el impacto del revés electoral sufrido por el Partido Republicano en los comicios de medio término en Estados Unidos, un escenario que debilitó el respaldo político externo a la administración de Javier Milei e incrementó la incertidumbre de cara al calendario electoral de 2027.

Como correlato directo de esta aversión al riesgo, el índice de riesgo país escaló hasta los 938 puntos básicos —su registro más alto en un año—, mientras que los títulos soberanos se hundieron hasta un 3% y el MSCI Merval acumuló un desplome cercano al 10% en dólares, arrastrado también por la reciente victoria de Lula da Silva en Brasil y por un contexto internacional adverso caracterizado por tasas de interés elevadas y ventas masivas en Wall Street.

La presión vendedora sobre los activos locales superó con creces el promedio registrado en otros mercados emergentes, reflejando la vulnerabilidad del frente financiero nacional frente a los cambios en el humor global y a las dudas sobre el flujo de apoyos multilaterales desde Washington, en medio de un clima de cautela inversora que golpea tanto a las acciones como a los bonos soberanos.

(Con información de Ámbito)