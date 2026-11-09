La maquinaria agrícola argentina desembarca en Europa para conquistar nuevos mercados

La industria argentina de maquinaria agrícola buscará ampliar su presencia internacional con la participación de seis empresas en EIMA 2026, una de las principales exposiciones mundiales del sector, que se realizará del 10 al 14 de noviembre en Bolonia, Italia.

La delegación argentina presentará maquinaria, implementos y repuestos, con el objetivo de generar nuevos negocios, establecer alianzas industriales y fortalecer su presencia en el mercado europeo.

La misión contará con la participación de Gimetal, Ombú Maquinarias Agrícolas, Piersanti y Tecnología Pérez, que integrarán el Pabellón Argentino. También estarán Cestari y Rossmet, con espacios propios de exhibición.

Exportaciones en crecimiento

De acuerdo con datos de PromArgentina, las exportaciones argentinas de maquinaria agrícola y componentes hacia Italia alcanzaron los 387.000 dólares en 2025, lo que representó un incremento del 96,4% respecto de 2024.

Entre las innovaciones que se exhibirán se encuentra un cabezal de cosecha desarrollado por la empresa cordobesa Piersanti, diseñado para mejorar la eficiencia y reducir pérdidas durante la recolección.

Financiamiento para llegar a Europa

El Banco Nación acompañará la misión comercial mediante líneas de crédito que permiten financiar hasta el 100% de los gastos de participación, incluidos traslados, alojamiento, alquiler de stands y transporte de maquinaria.

La exposición reunirá a más de 1.700 empresas de 50 países y permitirá a los fabricantes argentinos establecer contactos con compradores y distribuidores de Europa y otros mercados internacionales.