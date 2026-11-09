Salta celebra el Día de la Tradición con música en vivo y danza

La ciudad de Salta se alista para vivir una jornada a puro folclore en conmemoración del Día de la Tradición, con un evento gratuito abierto a toda la comunidad que tendrá como epicentro la explanada del Cabildo. Desde las 11 horas, el emblemático espacio se transformará en un escenario viviente que combinará música en vivo y cuadros coreográficos de la mano de destacados artistas locales, pensados para compartir las raíces y costumbres junto a vecinos y turistas.

La propuesta artística incluirá la participación de la Banda Municipal «25 de Mayo» y el tradicional grupo Los Ceibales, quienes aportarán el repertorio musical de la jornada. En paralelo, la danza se hará presente con las coreografías de la Escuela de Danzas Belén Jaramillo y Nativos Dance Company, acompañados por los bailarines de la tradicional Peña Balderrama, sumando color y movimiento con la participación intergeneracional de niños, jóvenes y adultos.

Los festejos continuarán por la noche con un atractivo visual sobre el patrimonio arquitectónico de la ciudad. A partir de las 20 y hasta la medianoche, el edificio del Cabildo se teñirá de celeste y blanco mediante una iluminación especial, ofreciendo una postal única en una fecha clave para afianzar el sentido de pertenencia y la memoria cultural de los salteños.