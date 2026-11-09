El Brent perfora los 93 dólares tras diluirse la tensión bélica en el Estrecho de Ormuz

Los mercados internacionales de energía vivieron una nueva jornada de fuerte repliegue luego de que el crudo Brent del Mar del Norte retrocediera un 5,3% para ubicarse en los 93,13 dólares por barril, su nivel más bajo desde principios de septiembre. El movimiento bajista, que también castigó al referencial estadounidense WTI hasta los 86,57 dólares, profundiza una racha negativa que ya acumula pérdidas históricas tras el desplome semanal previo.

La distensión en los precios responde de forma directa a la moderación en el discurso de la Casa Blanca y a la lectura de los inversores sobre un posible desescalamiento del conflicto en Medio Oriente.

El giro en las cotizaciones comenzó a materializarse luego de que el presidente estadounidense descartara nuevos ataques inminentes contra Teherán mientras avanzan las conversaciones de paz, un mensaje que disipó momentáneamente los temores de un bloqueo total en el Estrecho de Ormuz.

Analistas de plazas globales señalaron que la derrota del oficialismo en las recientes elecciones de medio término en Estados Unidos incrementó la presión interna sobre la administración para acotar su participación en la confrontación, desactivando parte de la cobertura especulativa que encarecía los hidrocarburos.

A este alivio en el plano político se sumaron fundamentos estructurales bajistas vinculados a la macroeconomía del sector. Informes recientes de grandes bancas de inversión alertaron sobre un excedente de oferta global que superaría el millón y medio de barriles diarios, impulsado por una recuperación en los flujos de Medio Oriente y una demanda internacional que muestra signos de fatiga.

Aunque continúan registrándose incidentes aislados y ataques de grupos aliados a Irán contra infraestructura estratégica regional, los mercados optaron por recortar drásticamente la prima de riesgo.

(Con información de Infobae)