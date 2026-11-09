Una mujer de Pichanal dirigió unas palabras al Papa en la UCA

Se trata de Soledad Cuellar, miembro de la comunidad Ava Guaraní de la Misión San Francisco ubicada en Pichanal. Resaltó el trabajo de las mujeres en la comunidad.
Papa León XIV09/11/2026Iván LuisIván Luis

soledad cuellar

En el encuentro entre el papa León XIV y organizaciones sociales en la sede de la Universidad Católica Argentina, en Buenos Aires, Soledad Cuellar, integrante de la comunidad Ava Guaraní - de la Misión San Francisco ubicada en Pichanal -  le dirigió una palabras al pontífice.

“Hace más de 10 años que acompaño espacios de comunidad, muchas veces me preguntaron por qué y la respuesta está en mi propia historia: veo una niña que sufrió, una adolescente que atravesó violencia, una mujer que tuvo que salir adelante sin saber de dónde sacaba la fuerza”, sostuvo la mujer, y completó: “Por ser mujer y por pertenecer a un pueblo originario conocí de cerca la discriminación y la falta de oportunidades”.

Explicó además que en el hogar Santa Clara reciben a mujeres con problemas de consumo y que allí aprendió que detrás de cada adicción hay una historia y que ninguna persona sale sola.

En tanto, señaló que trabajan en un emprendimiento textil llamando Ñande, un espacio donde se aprende a producir, vender y a organizarse.

“No esperamos a que alguien viniera a darnos una oportunidad, la fuimos armando entre varias”, aseguró, y consideró que el trabajo no es solo generarse el pan, sino descubrir que una persona puede y tiene algo para dar; “vi mujeres que llegaron sin poder mirar a los ojos y que hoy manejan su propio dinero”, añadió.

Finalmente, la mujer le dijo al Papa que en su comunidad el trabajo empieza de esa forma, juntándose unos pocos y sosteniéndose entre todos.

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