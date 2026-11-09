Una mujer de Pichanal dirigió unas palabras al Papa en la UCA

En el encuentro entre el papa León XIV y organizaciones sociales en la sede de la Universidad Católica Argentina, en Buenos Aires, Soledad Cuellar, integrante de la comunidad Ava Guaraní - de la Misión San Francisco ubicada en Pichanal - le dirigió una palabras al pontífice.

“Hace más de 10 años que acompaño espacios de comunidad, muchas veces me preguntaron por qué y la respuesta está en mi propia historia: veo una niña que sufrió, una adolescente que atravesó violencia, una mujer que tuvo que salir adelante sin saber de dónde sacaba la fuerza”, sostuvo la mujer, y completó: “Por ser mujer y por pertenecer a un pueblo originario conocí de cerca la discriminación y la falta de oportunidades”.

Explicó además que en el hogar Santa Clara reciben a mujeres con problemas de consumo y que allí aprendió que detrás de cada adicción hay una historia y que ninguna persona sale sola.

En tanto, señaló que trabajan en un emprendimiento textil llamando Ñande, un espacio donde se aprende a producir, vender y a organizarse.

“No esperamos a que alguien viniera a darnos una oportunidad, la fuimos armando entre varias”, aseguró, y consideró que el trabajo no es solo generarse el pan, sino descubrir que una persona puede y tiene algo para dar; “vi mujeres que llegaron sin poder mirar a los ojos y que hoy manejan su propio dinero”, añadió.

Finalmente, la mujer le dijo al Papa que en su comunidad el trabajo empieza de esa forma, juntándose unos pocos y sosteniéndose entre todos.