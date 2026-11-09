León XIV: "El desempleo es un auténtico drama en la vida de quien lo padece"

El papa León XIV advirtió este lunes sobre las consecuencias del desempleo y la explotación laboral durante un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). Ante referentes de distintos sectores, el pontífice defendió la dignidad de los trabajadores y sostuvo que la actividad económica debe priorizar a las personas por encima de los resultados productivos.

“El trabajo, no es un instrumento de conflicto, sino que contribuye a construir la realidad social mediante la aportación de todos y respetando el orden de la creación”, expresó en su discurso.

León XIV advirtió que las transformaciones económicas y productivas plantean nuevos desafíos, entre ellos la crisis ecológica y el uso irresponsable de los recursos naturales. En ese contexto, cuestionó las situaciones en las que los intereses de unos pocos se imponen sobre las condiciones laborales.

“Allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación de todos los componentes del mundo laboral. A los trabajadores solo se les valora por su eficiencia”, señaló.

Al referirse a la relación entre la economía y la dignidad humana remarcó que el desarrollo económico no puede dejar de lado a quienes sostienen las actividades productivas.

“El ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económica y social, y por tanto, la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, afirmó.

Uno de los momentos centrales de su intervención estuvo dedicado a la falta de empleo. León XIV recordó las enseñanzas de su predecesor León XIII sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre los intereses empresariales y las necesidades de los trabajadores y sus familias.

“De allí que el desempleo sea un auténtico drama en la vida de quien lo padece”, sostuvo y agregó: “Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico, es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social”.

El mensaje a empresarios y sindicatos y la advertencia sobre la IA

En otro tramo de su discurso, León XIV dirigió un mensaje a los empresarios y advirtió sobre los riesgos de priorizar exclusivamente las ganancias.

“Hay que permanecer alerta para huir del riesgo de la avaricia, que, como dijo el papa Francisco, es una enfermedad del corazón. La vocación empresarial es una noble tarea, si se orienta por el principio de la función social de la propiedad y del capital. Cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión”, afirmó.

También destacó el papel de los sindicatos en la defensa de los derechos laborales y reconoció su contribución a la mejora de las leyes y las condiciones de trabajo. En ese sentido, sostuvo que las organizaciones gremiales deben actuar como espacios de solidaridad y colaboración entre trabajadores y empresas.

“El sindicato es una institución indispensable cuando defiende a los que no tienen voz y cuando se resiste a la mercantilización de la fuerza del trabajo”, señaló.

El Papa dedicó además parte de su intervención al impacto de las nuevas tecnologías sobre el empleo. Advirtió que el avance de la inteligencia artificial y la automatización sin regulación pueden poner en riesgo numerosos puestos de trabajo.

“La técnica debe estar siempre supeditada a la ética. El algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador”, expresó.

Frente a ese escenario, León XIV reclamó una participación activa de los gobiernos para proteger el empleo y evitar que los cambios tecnológicos profundicen la exclusión laboral.

“El acceso al trabajo para todos debe seguir siendo un objetivo prioritario de las políticas públicas”, sostuvo, y remarcó la importancia de promover medidas estables que favorezcan el pleno empleo y la inclusión social.