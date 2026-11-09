Córdoba prepara espacio para un millón de fieles en la misa del Papa

FAdeA - El Litoral

La expectativa por la misa que presidirá el papa León XIV en Córdoba es enorme. Ante la posibilidad de que la convocatoria alcance el millón de personas, las autoridades provinciales prepararon un esquema de organización que contempla espacios adicionales al predio principal de FAdeA.

En diálogo con Aries, el jefe de la Policía de Córdoba, licenciado Marcelo Marín, explicó que el predio principal fue acondicionado para recibir a más de 700 mil fieles, distribuidos en sectores de aproximadamente 10 mil a 12 mil personas.

"Es imponente, tanto de día como de noche. Está totalmente iluminado", describió el funcionario.

¿Qué pasará si se completa la capacidad?

Consultado sobre la posibilidad de que la concurrencia supere la capacidad del predio principal, Marín confirmó que existe un espacio contiguo preparado para albergar entre 250 mil y 300 mil personas adicionales.

De esta manera, el esquema previsto permitiría organizar la presencia de aproximadamente un millón de asistentes en el área destinada a la celebración.

El jefe policial indicó que el ingreso al predio estará habilitado desde este lunes a las 18 horas, mientras que numerosos peregrinos provenientes de Salta, Tucumán y otras provincias ya se encuentran esperando en las inmediaciones.

Advierten que algunos fieles deberán caminar hasta cuatro kilómetros

Uno de los principales desafíos será el ingreso ordenado de los vehículos y el desplazamiento de las multitudes.

Marín explicó que se habilitaron estacionamientos en distintos sectores, algunos próximos al predio y otros más alejados.

Según advirtió, quienes lleguen durante las horas de mayor concurrencia, especialmente en la madrugada del martes, podrían tener que caminar entre tres y cuatro kilómetros para llegar al lugar de la misa.

"Hay que tener paciencia, está todo bien coordinado", remarcó.

Las autoridades recomiendan respetar las indicaciones del personal de seguridad y prever tiempos adicionales de traslado para evitar inconvenientes durante una jornada que promete ser histórica.