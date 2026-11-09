Un salteño emocionó con una canción de bienvenida al papa León XIV

Este lunes, tal cual estaba previsto, el salteño Agustín Day fue protagonista de uno de los momentos musicales del encuentro que el papa León XIV mantuvo con representantes del mundo del trabajo en Argentina.

Ante cerca de mil personas, interpretó una canción especialmente compuesta para darle la bienvenida al pontífice, con referencias a la identidad del país, sus regiones y sus trabajadores.

La composición también incluyó referencias al trabajo cotidiano y a quienes sostienen diferentes actividades: “Manos que amasan el pan, fábricas que laten de pie, el que enseña, el que suda, nadie sobra, todos de pie”.

El estribillo estuvo dedicado directamente al pontífice, con el mensaje: “Bienvenido Papa León, Argentina canta y camina”.

El encuentro comenzó con la bienvenida del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y unas palabras del obispo de La Rioja, Dante Gustavo Braida, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina.

Tras las presentaciones artísticas y los testimonios, León XIV inició su discurso con un agradecimiento a quienes participaron de la jornada y destacó el valor de la música.

“De la misma forma que la música nos ayuda a elevar el alma a Dios y a trascender lo cotidiano de nuestra vida, el trabajo nos invita a colaborar en la maravillosa y armónica obra del Señor”, expresó.

La participación de Agustín Day formó parte así de la bienvenida argentina a León XIV, en una jornada dedicada a escuchar las experiencias de distintos sectores del mundo laboral.