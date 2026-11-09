Por la visita del Papa, hay controles en los 17 accesos a Córdoba

Ilustrativa - El Doce

La llegada de miles de peregrinos de distintos puntos del país para participar de la visita del papa León XIV a Córdoba motivó un importante operativo de seguridad vial en los accesos a la provincia.

En diálogo exclusivo con Aries, el jefe de la Policía cordobesa, licenciado Marcelo Marín, confirmó que se realizarán controles conjuntos en los 17 principales ingresos a Córdoba, con la participación de efectivos locales y de las policías de las provincias vecinas.

El funcionario destacó especialmente la colaboración de las fuerzas de seguridad de otras jurisdicciones, que se pusieron a disposición para acompañar el movimiento masivo de fieles.

"Casi todos los jefes de las otras policías provinciales se han puesto a disposición de Córdoba para colaborar", aseguró.

Recomendaciones para quienes viajan desde Salta

Marín explicó que uno de los principales pedidos realizados a las provincias fue reforzar las recomendaciones para quienes se trasladan hacia Córdoba.

En el caso de los contingentes que viajan en colectivos, recordó la importancia de utilizar unidades debidamente habilitadas por la autoridad nacional de transporte.

Para quienes se movilizan en vehículos particulares, solicitó respetar todas las normas de tránsito y adoptar las medidas de seguridad vial correspondientes.

El objetivo, explicó, es prevenir siniestros durante el traslado de los peregrinos, tanto en el viaje de ida como en el regreso a sus provincias.

Un llamado a vivir la visita con responsabilidad

El jefe policial señaló que ya se registra la presencia de fieles provenientes de Salta, Tucumán y otros puntos del país, que aguardan el ingreso al predio donde se celebrará la misa.

Además de los controles en las rutas, el operativo contempla el ordenamiento del tránsito, los estacionamientos y los desplazamientos de los asistentes.

Marín pidió que los peregrinos viajen con tranquilidad, respeten las indicaciones oficiales y eviten situaciones que puedan poner en riesgo sus vidas.

"Que sea una fiesta para todos", cerró.