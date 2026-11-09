León XIV: “La familia es el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo”

En el marco de su visita a Argentina, el papa León XIV puso a la familia en el centro de su mensaje durante la homilía pronunciada en el Monumento a los Españoles. El Santo Padre destacó que la fe se transmite de generación en generación a través de los gestos más sencillos de la vida cotidiana.

"En la intimidad del hogar la fe se transmite junto con la vida por medio de los gestos más sencillos", expresó, al mencionar la bendición antes de comer, las oraciones antes de dormir, el perdón, la escucha mutua y el papel de los abuelos que enseñan a rezar.

En ese sentido, afirmó que "la familia es el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo", y recordó las enseñanzas del papa Francisco sobre la importancia de compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística.

Un llamado a las familias argentinas

Durante su mensaje, León XIV exhortó a las familias a asumir un papel activo en la vida de la Iglesia y en la transmisión del Evangelio.

"Queridas familias, las exhorto a ser protagonistas en la evangelización. La Iglesia argentina las necesita", manifestó.

Asimismo, pidió acompañar la misión de los obispos, párrocos, catequistas y agentes pastorales, destacando que la participación de las familias fortalece la vida de las comunidades religiosas.

Finalmente, remarcó que la Iglesia recupera su entusiasmo cuando las familias permanecen unidas, animadas por la fe y comprometidas con el anuncio de la Buena Noticia.