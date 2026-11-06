La industria cerró el tercer trimestre en rojo tras un septiembre de leve repunte

Pese al tenue repunte que sucedió a la suba del 1,9% observada en agosto, la serie desestacionalizada se mantuvo por debajo de la gran mayoría de los registros acumulados entre julio de 2024 y mediados de 2026, evidenciando un retroceso interanual del 1,8% impulsado por fuertes contracciones en ramas clave como maquinaria y equipo, que se desplomó un 26,8% debido al desplome en la fabricación de electrodomésticos y electrónica.

El relevamiento oficial detalló un comportamiento sumamente heterogéneo a nivel sectorial, donde rubros como textiles (+7,4%) y madera y papel (+5,2%) lograron anotar alzas mensuales significativas, mientras que alimenticias, refinación de petróleo, químicos y productos metálicos continuaron sufriendo los embates de una contracción generalizada de la actividad.

Entre los principales factores que limitan la reactivación fabril, los industriales encuestados por el organismo estadístico señalaron la sostenida debilidad de la demanda interna, la creciente presión competitiva de las importaciones y las restricciones de un mercado de crédito en pesos que ya no acompaña la financiación de bienes durables como en etapas anteriores.

(Con información de Ámbito)