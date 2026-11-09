Visita del Papa: Córdoba desplegará 11.500 policías para garantizar la seguridad

Ilustrativa

La visita del papa León XIV a Córdoba moviliza uno de los operativos de seguridad más importantes de la provincia. En diálogo exclusivo con Aries, el jefe de la Policía cordobesa, licenciado Marcelo Marín, confirmó que se destinaron 11.500 efectivos para garantizar la seguridad de los miles de fieles que participarán de las actividades.

"Para este operativo hemos asignado 11.500 efectivos policiales, incluyendo aspirantes y cadetes que se están formando en los distintos institutos de formación", explicó Marín en el marco de la visita papal.

El funcionario destacó que la planificación comenzó hace cuatro meses y que las recomendaciones realizadas por la Policía provincial sobre los recorridos de la comitiva papal fueron aceptadas.

En cuanto a la protección del Santo Padre, aclaró que la seguridad inmediata corresponde al dispositivo de seguridad del Vaticano, mientras que la Policía de Córdoba y las fuerzas federales tendrán a su cargo los anillos externos y el ordenamiento de las multitudes.

Marín también destacó el acompañamiento del Ministerio de Seguridad provincial, encabezado por Juan Pablo Quinteros, que dispuso los recursos necesarios para el operativo.

Un operativo con significado personal

Durante la entrevista, el jefe policial compartió una historia familiar que vuelve especialmente significativa esta responsabilidad.

Su padre participó del operativo de seguridad durante la visita de Juan Pablo II a Córdoba, en 1987. Casi cuatro décadas después, es él quien tiene la responsabilidad de conducir a la fuerza provincial durante una nueva visita pontificia.

"Hoy, como máximo conductor de la fuerza policial, tener que dirigir este operativo es más que significativo", expresó.

Finalmente, aseguró que todos los efectivos trabajan con profesionalismo, vocación y fe para que la visita del Papa sea una verdadera fiesta para los argentinos.