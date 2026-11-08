Inflación de octubre: el Gobierno espera que el dato oficial se ubique cerca del 2%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este jueves 12 de noviembre el dato oficial de la inflación de octubre, en medio de la expectativa sobre si el indicador retoma la desaceleración o se mantiene en torno al 2%, según consignó la Agencia Noticias Argentinas.

Las estimaciones privadas

Consultoras y analistas relevados proyectan que el IPC del décimo mes se ubicará cerca de esa cifra. Mientras el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó un 1,8%, firmas como C&T y la Fundación Libertad y Progreso coincidieron en esa estimación, en tanto que Eco Go la ubicó en un 2,1% e impulsada por los rubros regulados y estacionales.

Como antecedente, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires registró un 1,9% en octubre, lo que marcó su segundo mes consecutivo de leve aceleración y sirvió como referencia previa a la difusión de la cifra nacional.