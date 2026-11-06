El artista salteño Roly Arias fue seleccionado para una exposición internacional en China

El reconocido artista salteño Roly Arias fue seleccionado para participar de una exposición internacional de artistas chinos y latinoamericanos, que se inaugurará el próximo 27 de noviembre en Shanghái, China. Llevará una colección de 30 dibujos y buscará compartir experiencias con creadores de diferentes tradiciones culturales.

En diálogo con Aries, Arias expresó su entusiasmo por la oportunidad y reconoció que el viaje también le genera incertidumbre. "Fui seleccionado para una muestra de artistas chinos y latinoamericanos que se va a hacer en Shanghái. Estaré yendo, llevando estos 30 dibujos que son los que forman parte de la muestra", contó.

El arte salteño frente a la tradición china

El artista explicó que uno de sus principales intereses es descubrir las diferencias entre las formas de creación de Oriente y América Latina.

A partir de conversaciones con Florencia Califano, una artista jujeña que ya visitó China, destacó que la formación artística china se caracteriza por una tradición rigurosa y una gran exigencia técnica.

Sin embargo, consideró que los artistas sudamericanos pueden aportar una mirada diferente.

"Lo que yo les puedo aportar es frescura", sostuvo, en referencia a la libertad creativa y a las distintas maneras de resolver una obra.

Arias también manifestó su interés en realizar una creación conjunta con un artista chino, una propuesta que incluyó entre sus objetivos para la exposición.

"Construir algo va a estar bueno", expresó sobre la posibilidad de combinar lenguajes y experiencias artísticas.

Antes de viajar, pintará en vivo en Salta

Como parte de sus actividades previas al viaje, Roly Arias participará este viernes en el ciclo Entre Amigos, en Viracocha, donde realizará una intervención de pintura en vivo.

El encuentro comenzará a las 21 horas e incluirá la lectura de poemas chinos, sorteos de dibujos entre el público y un espacio de intercambio con los asistentes.

"Seleccioné unos tres poemitas chinos porque me puse a leer poetas chinos", contó el artista, quien además de su trayectoria en las artes visuales es reconocido por sus interpretaciones de poesía.

Las reservas para participar se gestionan a través de las redes sociales de Viracocha.

Con la exposición en Shanghái, Arias llevará una parte del arte salteño a un escenario internacional, en una experiencia que espera aprovechar tanto para mostrar su trabajo como para explorar nuevas formas de creación.