“Esto no es un accidente” vuelve a Salta: tres vecinas atrapadas en un ascensor y muchos secretos

Tres mujeres, un ascensor detenido entre dos pisos y una convivencia imposible de evitar. Esa es la propuesta de “Esto no es un accidente”, la tragicomedia que regresa a los escenarios salteños con una historia cargada de humor, reproches, secretos y situaciones inesperadas.

La obra, presentada como una tragicomedia de ascensor basada en hechos reales, tendrá una nueva función el viernes 13 de noviembre, a las 21:30, en ProCultura Salta, ubicado en Mitre 331.

Tres vecinas y ninguna posibilidad de escapar

La historia comienza cuando tres mujeres quedan encerradas en un ascensor. Lo que inicialmente parece un simple desperfecto mecánico termina convirtiéndose en una situación donde salen a la luz conflictos, secretos y conversaciones que ninguna de las protagonistas estaba dispuesta a tener.

Entre reproches, delirios y momentos de tensión, la convivencia forzada se transforma en una sucesión de escenas donde el humor y el drama se cruzan permanentemente.

La puesta cuenta con las actuaciones de Susy Traverso, Elena Petersen y Kuki Zamar, bajo la dramaturgia y dirección general de Juan Nicastro.

La propuesta forma parte del trabajo del grupo Las de la Negra, dedicado al teatro independiente.

Entradas y promociones

Las entradas para la función tendrán los siguientes valores:

Entrada general: $20.000.

Promoción de dos entradas: $30.000.

Jubilados y estudiantes: $15.000.

Los tickets podrán adquirirse el mismo día de la función en el teatro o de manera anticipada a través de Instagram, en la cuenta @lasdelanegrateatro.

Con una historia que convierte un inconveniente cotidiano en una experiencia tan incómoda como divertida, “Esto no es un accidente” propone una noche de teatro donde el verdadero problema no será quedarse encerrado, sino descubrir con quién toca compartir el encierro.