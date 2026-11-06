La Ferni en Salta: “El folclore está anclado en el machismo y el binarismo de género”

La cantora, docente y artivista La Ferni visitó por primera vez Salta y planteó la necesidad de revisar las tradiciones del folclore argentino, especialmente aquellas que reproducen estereotipos de género y relaciones desiguales. La artista sostuvo que la música popular debe abrirse a nuevas identidades, sin perder sus raíces culturales.

En el piso de N&N, por Aries, La Ferni participó de una conversación sobre música, diversidad y transformación cultural, en el marco de las jornadas Tejeríos de Solydientes, organizadas con participación de la Facultad de Humanidades.

“Nuestra tradición está muy anclada en un binarismo de género”

Consultada sobre el machismo en el folclore, la artista sostuvo que no se trata simplemente de un prejuicio, sino de una característica presente en numerosas composiciones tradicionales.

Como ejemplo, mencionó antiguas zambas y cuecas en las que las mujeres aparecen representadas como objetos de conquista o dentro de vínculos posesivos.

"Por lo general, en muchas zambas, en muchas cuecas, la mujer aparece como un objeto cosificable", señaló. Sin embargo, aclaró que su intención no es rechazar toda la tradición, sino revisarla y construir nuevas formas de expresión.

"Destaco lo que no quiero cantar, destaco lo que no quiero decir y voy por el camino de lo que yo quiero abonar", explicó.

En ese sentido, propuso un repertorio que incorpore vínculos basados en el consentimiento, la libertad y el respeto.

La experiencia que cambió las reglas del Pre Cosquín

La Ferni también recordó un episodio ocurrido en 2021, cuando se presentó en el certamen Pre Cosquín y cuestionó la división de las categorías vocales entre hombres y mujeres.

Según relató, se inscribió en el rubro solista vocal femenino y obtuvo la máxima calificación del jurado. Sin embargo, posteriormente le comunicaron que debía competir en la categoría masculina o abandonar el certamen.

"Nos gustó cómo cantaste, pero no podés seguir cantando, tenés que pasarte al rubro masculino", recordó sobre aquella decisión.

La artista rechazó esa exigencia y acudió al INADI para iniciar un reclamo por discriminación.

De acuerdo con su testimonio, la intervención derivó en una modificación del reglamento del certamen, que eliminó la división binaria y estableció una única categoría denominada solista vocal sin distinción de género.

Su primera visita a Salta y el encuentro con las raíces del folclore

Más allá del debate cultural, La Ferni expresó su entusiasmo por conocer Salta y destacó la relación de la provincia con la música popular argentina.

Contó que una de sus primeras experiencias fue participar de una guitarreada en La Casona del Molino, donde disfrutó de canciones y referencias a autores como Manuel J. Castilla y Jaime Dávalos.

"Salta la Linda se queda corta, amor, porque la verdad yo estoy maravillada", expresó.

La artista también participó de las actividades culturales desarrolladas en el Centro Cultural Dino Saluzzi, donde presentó parte de su repertorio.

Finalmente, manifestó su deseo de regresar para realizar una gira por el norte argentino y conocer otros lugares de la provincia, especialmente Cafayate.

Durante su visita a Aries, La Ferni también interpretó en vivo “La zamba del vuelo”, de María Laura Alemán, como muestra de una propuesta artística que combina la tradición musical con nuevas miradas sobre la identidad y la diversidad.