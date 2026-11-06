El cine de aventura vuelve a Salta con documentales nacionales e internacionales

Salta será sede este fin de semana de dos jornadas dedicadas al cine de montaña y aventura, con la proyección de documentales nacionales e internacionales que retratan desafíos deportivos y experiencias en la naturaleza. El encuentro se realizará el sábado 7 y domingo 8 de noviembre, de 18 a 23.30, en el Distrito Cultural Dino Saluzzi.

En diálogo con Aries, el montañista y organizador Leonardo Serafín Zerpa explicó que el festival regresa a la provincia después de diez años, en un contexto de creciente interés por actividades como el montañismo, el trekking, el trail running y el ciclismo de montaña.

La programación estará dividida en dos jornadas. El sábado se proyectarán documentales internacionales del Festival de Cine de Montaña de Banff, mientras que el domingo será el turno de las producciones nacionales. Entre estas últimas se encuentra un documental del corredor salteño Tano Ísola, filmado en Estados Unidos en 2021 y que, según explicó el organizador, fue distinguido como ganador dentro de la selección nacional.

Además de las proyecciones, se realizarán cuatro charlas con referentes del norte argentino vinculados al montañismo y las carreras de montaña. Entre los invitados habrá un deportista tucumano que este año estuvo en el Pico Lenin, en Kirguistán, y posteriormente ascendió el monte Elbrús, en Rusia.

Zerpa señaló que uno de los objetivos del encuentro es acercar estas experiencias a quienes todavía no practican actividades al aire libre. “Por ahí te animás viendo un documental, porque ves personas comunes y corrientes que logran grandes cosas. En este tipo de documentales te van contando cómo llevaron a cabo todo esto”, expresó.

En ese sentido, remarcó que la convocatoria no está limitada a montañistas o corredores. “Apuntamos a la gente que le gusta la naturaleza, y a la que no también, al curioso que quiere saber qué es lo que hacen estos locos en los cerros”, sostuvo.