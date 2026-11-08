Fin de semana largo: baches, neblina y un desvío complican las rutas de Salta

El estado de las rutas presenta dificultades en distintos puntos de la provincia este domingo 8 de noviembre. Los principales inconvenientes son baches, neblina, trabajos de mantenimiento y presencia de animales sobre la calzada.

El informe actualizado de la Subsecretaría de Defensa Civil recomienda extremar las precauciones, especialmente en caminos de montaña y sectores donde circula maquinaria vial.

Rutas nacionales: baches y desvíos

En la Ruta Nacional 68, entre La Merced y La Viña, se registran pozos, aunque el tránsito permanece fluido.

La Ruta Nacional 51 presenta baches antes de Campo Quijano y San Antonio de los Cobres, además de sectores con socavones.

En la Ruta Nacional 34 hay baches en los departamentos Orán y San Martín. También se realizan trabajos sobre la RN 9/34, entre Metán y Rosario de la Frontera.

La situación más complicada se registra en la Ruta Nacional 40, entre Seclantás y Molinos, donde la calzada está muy dañada y se recomienda desviarse por la Ruta Provincial 53, en El Churcal.

Rutas provinciales: neblina y animales sueltos

En la Ruta Provincial 33, entre los kilómetros 44 y 59, se advierte por neblina y presencia de fauna autóctona.

La Ruta Provincial 27 presenta trabajos de reparación y circulación de camiones.

También se reportan animales sueltos en caminos de Orán, malezas sobre las banquinas en San Martín y Rivadavia, y sectores de ripio con vados en La Viña.

En Cafayate hay caminos de calamina y bancos de arena, mientras que en La Caldera se advierte sobre sectores angostos de la Ruta Nacional 9.

Se recomienda circular con luces bajas, respetar las velocidades máximas y atender la señalización en los tramos con obras.