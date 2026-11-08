Pasos fronterizos: Sico y Jama habilitados para cruzar a Chile este domingo

Los pasos fronterizos internacionales presentan condiciones de circulación favorables en gran parte de la provincia este domingo 8 de noviembre, aunque se recomienda consultar los horarios y las condiciones meteorológicas antes de viajar.

Pasos con Chile: Sico reabrió y Jama está habilitado

El paso de Sico se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos, de 9 a 19 horas, con cielo soleado y temperaturas de entre 3 y 21 grados.

Por su parte, Jama, ubicado en Jujuy, funciona de 8 a 20 horas, con vientos de 57 km/h.

En tanto, Socompa permanece habilitado únicamente para tránsito ferroviario, sin circulación de vehículos particulares. En esa zona se registran vientos de 54 km/h.

Cruces con Bolivia y Paraguay

En la frontera con Bolivia, los pasos de Salvador Mazza, Los Toldos y el puente internacional de Aguas Blancas están habilitados durante las 24 horas.

El servicio de chalanas en Aguas Blancas funciona de 7 a 21.

Por último, el paso de Misión La Paz, que conecta con Paraguay, permanece habilitado de 7 a 20 horas, con cielo mayormente nublado y lloviznas.

Desde Defensa Civil recomendaron llevar la documentación correspondiente, verificar el estado del vehículo y circular con precaución, especialmente en sectores de alta montaña donde se registran fuertes vientos.