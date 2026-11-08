Domingo agradable en Salta: la temperatura llegará a los 22 °C y anticipan una semana calurosa

Este domingo 8 de noviembre se presenta con temperaturas agradables y sin probabilidades de lluvia, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La jornada comenzó con una mínima de 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 22°C. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado por la tarde y la noche.

Los vientos serán leves durante las primeras horas, aunque podrían alcanzar velocidades de entre 13 y 22 km/h a partir de la tarde.

Cómo seguirá el tiempo durante la semana

El pronóstico anticipa un ascenso de las temperaturas en los próximos días.

Para el lunes 9 de noviembre se espera una mínima de 11°C y una máxima de 25°C, mientras que el martes 10 la temperatura podría alcanzar los 30°C.

El miércoles será una de las jornadas más cálidas, con una máxima de 31°C. Para el jueves y viernes se prevén temperaturas de 30°C, y el sábado la máxima también llegaría a ese valor.

De esta manera, tras un domingo templado, las temperaturas volverán a superar los 30 grados hacia mediados de semana.