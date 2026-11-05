Forestello dejó Estudiantes de Río Cuarto:El ex Gimnasia y Tiro cerró su ciclo tras el descenso
Rubén Darío Forestello dejó de ser el entrenador de Estudiantes de Río Cuarto. El técnico, recordado con mucho cariño por los hinchas de Gimnasia y Tiro de Salta, puso fin a su etapa en el León cordobés luego de que el equipo perdiera la categoría y confirmara su regreso a la Primera Nacional.
La decisión se tomó de común acuerdo entre la dirigencia y el entrenador. Según informó el club, Forestello dirigirá este jueves su última práctica y tendrá la oportunidad de despedirse del plantel.
La salida del Yagui no pasa inadvertida para el fútbol salteño. Su nombre mantiene un vínculo especial con Gimnasia y Tiro, institución en la que dejó una imagen muy positiva y se ganó el reconocimiento de los simpatizantes albicelestes.
En Río Cuarto, en cambio, el desenlace deportivo fue diferente. Estudiantes no logró sostenerse en la máxima categoría y la dirigencia comenzó a proyectar una nueva etapa de cara a la próxima temporada.
Para el compromiso frente a Rosario Central, Gerardo Acuña volverá a hacerse cargo del equipo.
Los números del ciclo
Forestello dirigió 15 encuentros en Estudiantes de Río Cuarto, con un balance de dos victorias, tres empates y diez derrotas. Un registro que terminó acompañando una campaña que tuvo como desenlace el descenso.
Así, el entrenador cierra otro capítulo de su carrera, mientras en Salta su salida vuelve a poner en escena a un técnico que dejó un recuerdo especial en la familia de Gimnasia y Tiro.