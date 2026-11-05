Forestello dejó Estudiantes de Río Cuarto:El ex Gimnasia y Tiro cerró su ciclo tras el descenso

El Yagui, muy querido por los hinchas de Gimnasia y Tiro, dejó de ser el entrenador del conjunto cordobés luego de la pérdida de la categoría. Su salida se acordó de común acuerdo y Gerardo Acuña asumirá para el último partido de la temporada.
Deportes05/11/2026

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Rubén Darío Forestello dejó de ser el entrenador de Estudiantes de Río Cuarto. El técnico, recordado con mucho cariño por los hinchas de Gimnasia y Tiro de Salta, puso fin a su etapa en el León cordobés luego de que el equipo perdiera la categoría y confirmara su regreso a la Primera Nacional.

La decisión se tomó de común acuerdo entre la dirigencia y el entrenador. Según informó el club, Forestello dirigirá este jueves su última práctica y tendrá la oportunidad de despedirse del plantel.

La salida del Yagui no pasa inadvertida para el fútbol salteño. Su nombre mantiene un vínculo especial con Gimnasia y Tiro, institución en la que dejó una imagen muy positiva y se ganó el reconocimiento de los simpatizantes albicelestes.

En Río Cuarto, en cambio, el desenlace deportivo fue diferente. Estudiantes no logró sostenerse en la máxima categoría y la dirigencia comenzó a proyectar una nueva etapa de cara a la próxima temporada.

Para el compromiso frente a Rosario Central, Gerardo Acuña volverá a hacerse cargo del equipo.

Los números del ciclo

Forestello dirigió 15 encuentros en Estudiantes de Río Cuarto, con un balance de dos victorias, tres empates y diez derrotas. Un registro que terminó acompañando una campaña que tuvo como desenlace el descenso.

Así, el entrenador cierra otro capítulo de su carrera, mientras en Salta su salida vuelve a poner en escena a un técnico que dejó un recuerdo especial en la familia de Gimnasia y Tiro.

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