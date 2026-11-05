Casa Rosada desmiente que Santiago Peña esté en el país

En medio del monumental revuelo institucional provocado por su renuncia y el escándalo financiero tras el colapso del Ueno Bank, voces oficiales de la Casa Rosada negaron de manera categórica que el expresidente de Paraguay, Santiago Peña, haya pisado suelo argentino en las últimas horas, saliendo al cruce de versiones y especulaciones provenientes de Asunción que lo ubicaban escapando hacia el sur.

Las alarmas y suspicacias se dispararon luego de que medios paraguayos y referentes de la oposición legislativa advirtieran sobre el absoluto desconocimiento de su ubicación actual, avivando las sospechas sobre un supuesto pacto de acogida política con la administración de Javier Milei, un antecedente que inevitablemente retrotrae a la reciente y también polémica salida exprés del brasileño Flávio Bolsonaro a través de la provincia de Misiones.

(Con información de La Nación)