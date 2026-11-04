Reclaman reformas en la ley de protección animal con agravantes y aplicación efectiva

Organizaciones proteccionistas de todo el país convocaron para este viernes 6 de noviembre a una marcha nacional contra el maltrato animal, con el objetivo de reclamar una reforma de la Ley 14.346. En Salta, la movilización comenzará a las 16 en las inmediaciones del Teleférico y avanzará hasta la plaza 9 de Julio.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la abogada especialista en Derecho Animal, Carmen Céspedes Cartagena, analizó la normativa vigente y remarcó la importancia de conocer sus alcances para evitar confusiones. Explicó que la ley establece penas de entre 15 días y un año de prisión, pero no contempla agravantes que permitan diferenciar la gravedad de los hechos.

En ese sentido, planteó la necesidad de reformar la legislación para incorporar penas más severas según el tipo de maltrato y las circunstancias en que se produce. “No es lo mismo el cuidador y responsable que tiene un animal en el fondo de su casa sin cuidados, por ejemplo, sin alimento, sin un techo donde protegerse, que una persona que los golpea, que los maltrata todos los días o, en el peor de los casos, abusa sexualmente de ellos”, señaló.

Céspedes Cartagena indicó que actualmente se enviaron al Congreso 17 proyectos de reforma presentados desde distintas provincias y planteó la necesidad de unificarlos en una propuesta integral.

“Tienen que unificar todos esos proyectos y lograr un proyecto integral, un proyecto donde no se saque la palabra víctima y donde los próximos artículos agreguen el abuso sexual, el abandono, la irresponsabilidad como cuidador, como agravantes”, detalló.

También advirtió que la reforma no debería limitar la protección a perros y gatos, sino mantener incluidas a otras especies, como los caballos, contempladas -por ejemplo- en la legislación salteña.

Por otra parte, la abogada cuestionó las dificultades para lograr que se investiguen las denuncias por maltrato animal en Salta y sostuvo que algunas fiscalías intervienen incluso de oficio ante posibles hechos de maltrato, mientras que otras, según cuestionó, no dan la misma respuesta a las denuncias.

“¿De qué sirve también una modificación de la Ley 14.346 si en todas las provincias no se la aplica?”, planteó.