La garrafa de 10 kilos supera los $30.000 en algunas zonas de Salta

En Salta, el precio de la garrafa de 10 kilos puede alcanzar los $45.000 en algunas zonas de la provincia. Frente a estos valores, el programa Garrafa Federal y Segura mantiene un precio diferenciado.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el secretario de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad de la Provincia, Iván Mizzau, explicó que el precio del programa aumentó $2.000 después de aproximadamente cuatro meses.

“En los puntos de distribución de la Garrafa Federal, el precio de la garrafa de 10 kilos es de $26.000”, precisó el funcionario.

Mizzau señaló que la diferencia de precios se produce en un contexto de desregulación del mercado del gas envasado, que, según explicó, permite a las empresas fijar sus valores sin un tope establecido. En ese sentido, recordó que anteriormente existía un programa nacional de garrafa social mediante el cual el Estado financiaba una parte del costo del envase de 10 kilos.

El funcionario indicó que actualmente el precio en las distribuidoras ronda los $27.500, mientras que en los comercios es considerablemente mayor, especialmente en localidades alejadas de la Capital. “Si nos vamos a la Puna o nos vamos a los valles, podemos encontrar hasta $45.000 la garrafa”, advirtió.

Financiamiento de cocinas y calefones eléctricos

Por otro lado, Mizzau recordó que se mantienen programas provinciales destinados a familias que no cuentan con conexión a la red de gas natural.

Uno de ellos es Anafe en Casa, que permite acceder a una cocina eléctrica de dos hornallas mediante un financiamiento de 18 cuotas de $3.500. Según el funcionario, se trata de equipos de bajo consumo eléctrico, pensados para reducir el uso de gas envasado.

Además, informó que la Provincia incorporó el programa Calefón en Casa, destinado a facilitar el acceso a calefones eléctricos de bajo consumo, especialmente en zonas rurales y localidades de la Puna.

“Cuando uno habla de estos programas, mucha gente quizás opina desde la comodidad de su lugar, y hay realidades muy distintas y estos programas realmente le transforman la vida a muchos salteños y salteños”, remarcó.

Para acceder a estas alternativas de financiamiento, el funcionario señaló que se solicita la última boleta de electricidad y el DNI del titular del servicio.