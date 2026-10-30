Los microdocumentales del "Día de las Almas" en la Puna, llegan a internet

Los microdocumentales podrán verse gratuitamente. “Ojalá que lo podamos ir poniendo en valor en otras partes de la provincia”, expresó la antropóloga y realizadora Ana Casimiro.
Cultura & Espectáculos30/10/2026Mariana FríasMariana Frías

dia de las almas documental

En la previa del Día de las Almas, se presentaron microdocumentales que muestran cómo se vive esta tradición en San Antonio de los Cobres. Ahora, las producciones podrán verse de manera gratuita a través de la página oficial del municipio y también estarán disponibles próximamente en el sitio web de la Fundación Cóndor.

Así lo confirmó en Aries, la antropóloga e integrante de la fundación, Ana Casimiro, quien explicó que los audiovisuales surgieron de un trabajo conjunto con el Museo Regional Andino de San Antonio de los Cobres, con el objetivo de dar a conocer una práctica profundamente arraigada en la comunidad.

dia de las almas PunaDía de las Almas, una tradición que perdura en la Puna

La propuesta busca mostrar una celebración que continúa formando parte de la vida cotidiana de las familias puneñas, especialmente durante los días previos al 1 y 2 de noviembre.

“Realmente toda la comunidad de San Antonio de los Cobres se moviliza completamente. Estos días, si ustedes visitan el pueblo, van a ver que todas las familias están horneando pan, están con las flores, están todos movilizados haciendo visitas a las familias donde hubo fallecidos”, relató Casimiro.

La antropóloga expresó su deseo de que la difusión de estos materiales permita dar mayor visibilidad a esta tradición y contribuya a su reconocimiento en otros puntos de Salta.

“Realmente es algo que se vive y se siente mucho en San Antonio, y ojalá que lo podamos ir recuperando y poniendo en valor en otras partes de la provincia también”, sostuvo.

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